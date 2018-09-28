Губернатор Новосибирской области утвердил состав правительства региона

НОВОСИБИРСК, 28 сен – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сформировал новый состав правительства региона: сменился министр здравоохранения, а департамент физкультуры и спорта стал министерством, говорится в размещенном на сайте облправительства постановлении главы региона.

"Сформировать правительство Новосибирской области и утвердить прилагаемый состав правительства Новосибирской области", — говорится в постановлении.

В целом состав правительства изменился не существенно. Свои прежние должности, исключая приставку и.о. сохранили: первый вице-губернатор Юрий Петухов, вице-губернаторы Андрей Жуков, Сергей Нелюбов, Сергей Семка. Также заместителем главы региона назначен бывший глава областного Минприроды Александр Дубовицкий. При этом должность вице-губернатора не сохранил экс-глава филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров.

В новом составе правительства оказались практически все главы министерств, работавшие до этого как "исполняющие обязанности". Однако вместо главы облминздрава Олега Иванинского министром здравоохранения стал экс-глава областного Центра крови Константин Хальзов.

Изменения также коснулись департамента физической культуры и спорта Новосибирской области, который был преобразован в министерство. Бывший руководитель департамента Сергей Ахапов стал министром.

Между тем, три члена правительства Новосибирской области остались в статусе исполняющих обязанности. Это глава областного Минпромторга Николай Симонов, Минобразования Сергей Федорчук и Минстроя Иван Шмидт.

Андрей Травников ("Единая Россия") по итогам прошедших 9 сентября досрочных губернаторских выборов набрал 64,52% от общего количества голосов избирателей (405 722 голоса), победив со значительным отрывом от конкурентов. Он вступил в должность губернатора 14 сентября, после чего сообщил журналистам, что все основные кадровые решения и изменения в структуре правительства произойдут до конца сентября.