Кожемяко заявил, что готов к выборам главы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 28 сен — РИА Новости. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко заявил, что готов к выборам главы края и ожидает честную конкурентную борьбу.

"Все люди достойные, нужно посмотреть, кто будет оппонентами. Мы готовы к выборам, мы проходили в Приморье и знаем регион. Нормальная борьба, нормальная предвыборная кампания должна быть, честная, открытая, она побуждает человека проявлять свои лучшие качества. Поэтому думаю, что любой оппонент будет достойным соперником", — сказал Кожемяко.

По его словам, ему хватит времени до выборов, чтобы войти в курс дел.

"Мне здесь слишком долго не надо входить в ситуацию, я здесь родился и жил, для меня здесь мало что неизведанно. Текущая ситуация — я с ней познакомлюсь", — добавил он.

Президент России Владимир Путин в среду назначил возглавлявшего Сахалинскую область Олега Кожемяко врио губернатора Приморья после того, как принял отставку его предшественника Андрея Тарасенко.

Избирком Приморья на прошлой неделе по рекомендации ЦИК России признал результаты выборов главы региона недействительными. Бывший врио главы региона Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным это решение. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке. Он отмечал, что исковые заявления готовы, а часть из них уже подана. Дата следующих выборов в регионе пока не назначена, но, как ожидается, депутаты могут утвердить ее 16 октября. По словам заместителя полпреда президента РФ в ДФО Григория Куранова, выборы пройдут 16 или 23 декабря.

По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса.