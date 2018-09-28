Кожемяко заявил, что не будет торопиться со сменой кадров в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 28 сен — РИА Новости. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко заявил, что не будет торопиться со сменой кадров, на данный момент надо принять важные решения по жизни края.

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в пятницу официально представил в администрации Приморья нового врио губернатора края Олега Кожемяко.

"Торопиться со сменой кадров не будем, потому что сейчас нужно принять важные решения — подготовка к отопительному сезону, принятие бюджета", — сказал Кожемяко журналистам.

Кожемяко, который ранее возглавлял Сахалинскую область, отметил, что на Сахалин ему в любом случае придется вернуться на несколько дней, чтобы попрощаться с людьми, забрать вещи, собаку.

"Вы знаете, я вернулся домой, где у меня дом, где у меня сын. Для меня это родная гавань, куда я вернулся, используя, конечно, тот опыт, который я наработал за эти годы", — сказал он о Приморье.

Президент России Владимир Путин в среду принял отставку Тарасенко, назначил врио главы региона Олега Кожемяко, возглавлявшего до этого Сахалинскую область. В пятницу он подтвердил, что планирует участвовать в выборах главы края в качестве самовыдвиженца.

Избирком Приморья на прошлой неделе по рекомендации ЦИК России признал результаты выборов главы региона недействительными. Бывший врио главы региона Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным это решение. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке. Он отмечал, что исковые заявления готовы, а часть из них уже подана. Дата следующих выборов в регионе пока не назначена, но, как ожидается, депутаты могут утвердить ее 16 октября. По словам заместителя полпреда президента РФ в ДФО Григория Куранова, выборы пройдут 16 или 23 декабря.

По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса.