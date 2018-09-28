Трутнев рассказал, почему ничего не подарил новому врио главы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 28 сен — РИА Новости. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев считает, что новый врио губернатора Приморья Олег Кожемяко умеет работать, поэтому ему не надо вручать инструменты, ему надо помогать.

Ранее Трутнев подарил экс-врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко шпатель, врио губернатора Колымы Сергею Носову — старательский лоток, врио главы Якутии Айсену Николаеву — компас, врио губернатора Амурской области Василию Орлову — каску.

"Вы знаете, я уже говорил на своём выступлении, что я Олега Николаевича знаю достаточно давно по работе. Инструменты ему вручать не надо, работать умеет. Ему надо помогать, помогать я ему буду. Обойдёмся без символических подарков", — сказал Трутнев.

Президент России Владимир Путин в среду назначил возглавлявшего Сахалинскую область Олега Кожемяко врио губернатора Приморья после того, как принял отставку его предшественника Андрея Тарасенко.

Избирком Приморья на прошлой неделе по рекомендации ЦИК России признал результаты выборов главы региона недействительными. Бывший врио главы региона Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным это решение. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке. Он отмечал, что исковые заявления готовы, а часть из них уже подана. Дата следующих выборов в регионе пока не назначена, но, как ожидается, депутаты утвердят ее 16 октября.

По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса.