ВЛАДИВОСТОК, 28 сен — РИА Новости. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что решение о кандидатуре врио губернатора Сахалина еще не принято.

Президент России Владимир Путин в среду принял отставку предыдущего врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко, назначил врио главы региона Олега Кожемяко, возглавлявшего до этого Сахалинскую область.

Ранее местные СМИ сообщили, что врио губернатора области назначен мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

"Вы знаете, что Олег Николаевич обратился к Владимиру Владимировичу (с просьбой) об участи в выборах два дня назад. Соответственно, думаю, что эта работа проводится. Насколько я знаю, решение не принято. Мы будем внимательно к этому относиться и давать предложения на рассмотрению президенту", — сказал Трутнев

Избирком Приморья на прошлой неделе по рекомендации ЦИК России признал результаты выборов главы региона недействительными. Бывший врио главы региона Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным это решение. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке. Он отмечал, что исковые заявления готовы, а часть из них уже подана. Дата следующих выборов в регионе пока не назначена, но, как ожидается, депутаты утвердят ее 16 октября.

По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса.