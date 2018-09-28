Трутнев представил нового врио губернатора Приморья Кожемяко

ВЛАДИВОСТОК, 28 сен — РИА Новости. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в пятницу официально представил в администрации Приморья нового врио губернатора края Олега Кожемяко.

Трутнев зачитал указ президента о назначении Кожемяко.

"Олег Николаевич — опытный человек. Я знаю о его работе в Амурской области и на Сахалине", — сказал Трутнев, отметив крупные проекты в Приамурье и начало работы по преображению населенных пунктов на Сахалине.

"Приморье – особый регион, в Приморье приходит 47% инвестиций на Дальнем Востоке,… но очень много надо сделать, чтобы эти инвестиции сказались на жизни людей, чтобы повысилось качество здравоохранения, образования. Работы много. Я уверен в том, что Олег Николаевич с этой работой справится. Необходимо реализовать все задачи, поставленные президентом. Создать лучшие условия для жизни людей, будем помогать и работать вместе с ним", — сказал Трутнев.

"Я искренне рад вернуться домой… Работы впереди много, но мы никогда не боялись работы, уверен, что совместными усилиями сможем сделать жизнь в Приморье лучше", — сказал в свою очередь Кожемяко.

Президент России Владимир Путин в среду принял отставку Тарасенко, назначил врио главы региона Олега Кожемяко, возглавлявшего до этого Сахалинскую область.

Кожемяко ранее на встрече с президентом РФ заявил о желании участвовать в выборах главы Приморского края.

Избирком Приморья на прошлой неделе по рекомендации ЦИК России признал результаты выборов главы региона недействительными. Бывший врио главы региона Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным это решение. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке. Он отмечал, что исковые заявления готовы, а часть из них уже подана. Дата следующих выборов в регионе пока не назначена, но, как ожидается, депутаты утвердят ее 16 октября.

По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса.