У Путина есть информация, что Боширов является гражданским, заявил Песков

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин располагает информацией о том, что Руслан Боширов, подозреваемый Лондоном в причастности к "делу Скрипалей" — гражданское лицо, сообщил журналистам в четверг вечером пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сайт британского проекта Bellingcat в сотрудничестве с изданием Insider в среду опубликовал материал, в котором утверждается, что подозреваемый Лондоном в причастности к "делу Скрипалей" Руслан Боширов "на самом деле" якобы является полковником ГРУ Анатолием Чепигой. Ранее Bellingcat уже публиковал материалы, не находившие подтверждения.

"Он располагает такой информацией", — ответил Песков на вопрос, почему президент уверен, что Боширов — гражданский.

Британские обвинения

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила россиянам Боширову и Александру Петрову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй, не приводя доказательств, утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ.

В интервью RT и Sputnik Петров и Боширов заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии. По словам Боширова, Солсбери является туристическим городом со знаменитым собором, а 4 марта в Солсбери они осматривали местные достопримечательности. На вопрос главного редактора телеканала и агентства Маргариты Симоньян, какое дело они хотели там завершить, Петров и Боширов ответили, что хотели посмотреть достопримечательности: Солсберийский собор и Олд Сарум.

Ранее Bellingcat опубликовал материал, который содержит "информацию о том, что согласно "базе данных ФМС", Петров и Боширов были агентами ГРУ". Заместитель главы МВД России Игорь Зубов заявил, что "в УФМС нет подразделений, подведомственных ГРУ или кому-либо еще". Он добавил, что из базы данных миграционной службы невозможно понять, работает ли человек в ГРУ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также с критикой встретила материал проекта.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипалей" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в частности, на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.