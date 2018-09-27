МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил назначения новых глав регионов России и назвал перманентным процесс ротации губернаторского корпуса.

"Уже была, определенная серия (увольнений — ред.), как вы говорите, но нельзя исключать, действительно продолжения, потому что происходит ротация губернаторского корпуса. Это не серия, это перманентный процесс, который проходит практически постоянно", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, стоит ли ждать серии увольнений губернаторов.