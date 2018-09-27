Песков подтвердил информацию о встрече Путина и Курца в Петербурге

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц в ближайшее время проведут переговоры в Санкт-Петербурге, в настоящий момент идет соответствующая подготовка, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Да, такие переговоры готовятся. Мы еще дадим об этом официальное сообщение. Мы ожидаем, что встреча Путина и Курца состоится в ближайшее время в Санкт-Петербурге", — сказал Песков. Он отметил, что между Путиным и Курцем наладился весьма конструктивный и интенсивный диалог, который будет продолжен.

"Двусторонние российско-австрийские отношения, несмотря на переживаемые в эти годы сложности, развиваются по восходящей, имеются достаточно конкретные планы по дальнейшему расширению торгово-инвестицио6нного сотрудничества в различных областях. Кроме того, каждая встреча используется лидерами для обстоятельного обмена мнениями по горячим темам: это и Украина, и Сирия, и отношения России и ЕС, и другие темы", — добавил пресс-секретарь президента.

Ранее посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский сообщил, что Курц на следующей неделе посетит Санкт-Петербург и встретится с Путиным.