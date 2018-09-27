Гутенев не присутствовал на мероприятиях полпреда Комарова в Оренбурге

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен — РИА Новости. Первый замглавы экономического комитета Госдумы Владимир Гутенев не присутствовал ни на одном мероприятии в ходе рабочей поездки президентского полпреда Игоря Комарова по Оренбургской области, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы оренбургского губернатора Елена Лапаева.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что глава региона Юрий Берг в ближайшие дни может написать заявление об уходе, а его место может занять Гутенев (ЕР), который, по словам источника, уже находится в регионе с полпредом президента.

"Ни на одном из мероприятий программы рабочей поездки полпреда в ПФО Игоря Комарова не присутствовал Гутенев", — заявила Лапаева.

По ее словам, поездка прошла согласно утвержденному плану, полпред познакомился с основными объектами, которые были благоустроены в регионе в рамках проекта формирования комфортной городской среды, ознакомился с тем, что было сделано по программе "Безопасные и качественные дороги" и открыл обход Оренбурга. Затем губернатор и полпред посетили оборонное предприятие и провели совещание по выполнению майского указа президента, добавила собеседника.

"Ни на одном из этих мероприятий не было Гутенева", — повторила она.

Руководитель пресс-службы добавила, что у нее нет информации о том, находится ли Гутенев в Оренбурге.

Ранее сам Гутенев, комментируя информацию о возможном назначении на пост губернатора, заявил, что не слышал об этом. В администрации губернатора Оренбуржья информацию об отставке Берга назвали слухами.