Морозов прокомментировал итог голосования Сената США по снятию санкций

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Депутаты Госдумы оценивают голосование членов комитета по международным отношениям сената США против предложения о снятии санкций с российских парламентариев как недружественный шаг, сообщил РИА Новости член думского комитета по международным делам Антон Морозов.

Ранее издание Daily Beast сообщило, что члены комитета сената США по международным отношениям проголосовали против предложения сенатора Рэнда Пола о снятии санкций с российских парламентариев. По данным газеты, 20 сенаторов из 21 входящих в данный комитет выступили против данной поправки, за неё проголосовал только сам Пол.

"Конечно, мы в Государственной Думе оцениваем это как крайне недружественный шаг. Потому что парламентарии не представляют никакой бизнес, никакие правительственные круги. Парламентарии, как известно, это представители народа… Соответственно, если парламентариям отказывают во въезде, если отказываются с ним общаться и какие-то санкции накладывают, то это означает, что американский сенат не уважает российский народ", — сказал Морозов.

Парламентарий отметил, что это некорректно с американской стороны и российские парламентарии продолжают выступать за возобновление межпарламентского диалога.

"Мы считаем, что нужно слышать друг друга, понимать, искать пути решения наших двусторонних проблем во взаимоотношениях, искать пути в первую очередь мирного урегулирования тех конфликтов, которые происходят сейчас на земле", — пояснил депутат.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев ранее заявил РИА Новости, что РФ готова отменить санкции в отношении американских законодателей на взаимной основе, имеющиеся ограничения крайне мешают межпарламентскому диалогу.

В настоящее время комитет Госдумы по международным делам возглавляет Леонид Слуцкий (ЛДПР), а аналогичный комитет в Совфеде — Константин Косачев. Оба они находятся под санкциями США, введенными из-за событий на Украине.

В начале августа Пол посетил Москву и Петербург, где провел встречи с представителями Совета Федерации, Госдумы и МИД России и передал письмо от президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину. В ходе бесед с российскими парламентариями обсуждался их возможный визит в Вашингтон осенью.