Владимир Лебедев останется сенатором от Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен — РИА Новости. Владимир Лебедев останется членом Совета Федерации от Нижегородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.
"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о наделении Владимира Лебедева полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от правительства Нижегородской области. Соответствующий документ направлен в Совет Федерации", — рассказали в пресс-службе областного правительства.
Лебедев представляет Нижегородскую область в верхней палате российского парламента с сентября 2014 года. До этого он занимал пост заместителя министра природных ресурсов и экологии России — руководителя Федерального агентства лесного хозяйства.
Досрочные выбора губернатора Нижегородской области были назначены на 9 сентября после того, как президент России Владимир Путин 26 сентября 2017 года подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева и назначил Никитина временно исполняющим обязанности губернатора. Никитин по итогам прошедших выборов набрал 67,75% голосов избирателей. Явка на выборах губернатора в Нижегородской области составила 40,51%.
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