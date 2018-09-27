Владимир Лебедев останется сенатором от Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен — РИА Новости. Владимир Лебедев останется членом Совета Федерации от Нижегородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.

Никитин, победивший на прошедших 9 сентября губернаторских выборах в Нижегородской области, в среду вступил в должность. В июле Никитин, будучи кандидатом в губернаторы, представил в облизбирком три кандидатуры на пост сенатора от Нижегородской области — и.о. вице-губернатора Евгения Люлина, действующего сенатора Владимира Лебедева и вице-спикера Заксобрания Александра Табачникова.

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о наделении Владимира Лебедева полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от правительства Нижегородской области. Соответствующий документ направлен в Совет Федерации", — рассказали в пресс-службе областного правительства.

Лебедев представляет Нижегородскую область в верхней палате российского парламента с сентября 2014 года. До этого он занимал пост заместителя министра природных ресурсов и экологии России — руководителя Федерального агентства лесного хозяйства.

"Владимир Лебедев не новичок в Совете Федерации, при этом, работая в столице, он очень хорошо понимает проблематику Нижегородской области. Совет Федерации сегодня играет очень важную роль в жизни страны, а статус сенатора позволяет отстаивать интересы региона на самом высоком уровне. У нас много проектов, которые нуждаются в федеральной поддержке. Уверен, что Владимир Альбертович справится с этими задачами и продолжит работать на благо Нижегородской области", — привела пресс-служба слова Никитина.

Досрочные выбора губернатора Нижегородской области были назначены на 9 сентября после того, как президент России Владимир Путин 26 сентября 2017 года подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева и назначил Никитина временно исполняющим обязанности губернатора. Никитин по итогам прошедших выборов набрал 67,75% голосов избирателей. Явка на выборах губернатора в Нижегородской области составила 40,51%.

Другие новости региона читайте здесь>>