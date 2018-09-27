На Северном Кавказе обеспокоены ростом числа обращенных в новую веру

ПЯТИГОРСК, 27 сен — РИА Новости. Власти обеспокоены ростом числа новообращенных на Северном Кавказе, заявил полпред президента в округе Александр Матовников. Начальник главка МВД по Северо-Кавказскому округу Сергей Бачурин заявил, что сменившие веру нередко становятся фанатичными сторонниками экстремистских и террористических идеологий.

В четверг Матовников и Бачурин встретились в Пятигорске с представителями духовенства.

"У нас есть несколько тревожных факторов, первое — это у нас увеличивается количество неофитов. Неплохо, когда люди принимают веру, но нам важно, для чего они это сделали, истинные у них чувства или нет", — сказал полпред.

В свою очередь начальник главка МВД сообщил, что есть нерешенные проблемы, касающиеся радикализации общества, особенно молодежи.

"Особую обеспокоенность вызывают лица, поменявшие свое вероисповедание. Новообращенные этой категории становятся наиболее мотивированными и фанатично настроенными сторонниками экстремистских и террористических идеологий. Только за первое полугодие установлено 1,058 тысячи неофитов. Это большая часть граждан, и они не должны быть нам безразличны", — отметил Бачурин.