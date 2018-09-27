Николаев рассказал о первоочередных планах на посту главы Якутии

ЯКУТСК, 27 сен – РИА Новости. Айсен Николаев, в четверг вступивший в должность главы Якутии, сообщил на церемонии инаугурации, что в первую очередь подпишет указ об экологическом благополучии региона.

Выступая перед собравшимися, Николаев рассказал о первоочередных планах на посту главы республики.

"Первым моим указом в должности главы Якутии станет указ об экологическом благополучии региона. По созданию комфортной и безопасной среды в населенных пунктах Якутии, формированию экологической культуры нашего общества. У всех нас общая судьба: жить здесь, хранить нашу землю для нашего будущего — детей, внуков и правнуков. Мы, якутяне, веками показываем пример всему миру жизнестойкости в самом суровом климате, где живет человек. Я считаю, что сейчас нам надо показать миру новую культуру, новую философию отношения к природе. Найти баланс между технологическим развитием и сохранением окружающей среды для будущих поколений", — сказал Николаев во время инаугурации.

Выборы главы Якутии прошли 9 сентября, Николаев, выдвинутый "Единой Россией", победил с 71,41% голосов.