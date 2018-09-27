Богданов провел встречу с послами Судана и Туниса

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провел встречу с послом Республики Судан Надироми Бабикером и послом Туниса Мохаммедом Али Шихи, на которой обсуждались вопросы взаимодействия Москвы с Тунисом и Хартумом, сообщили в МИД РФ.

Согласно сообщению российского внешнеполитического ведомства, в ходе встречи Богданова с послом Туниса были рассмотрены перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-тунисских отношений.

"При этом был подтвержден обоюдный настрой на углубление доверительного политического диалога и наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и иных областях", — говорится в сообщении МИД РФ.

В ходе беседы замглавы МИД РФ с послом Республики Судан состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Южном Судане, Йемене и Сирии. Кроме этого, дипломаты двух стран подтвердили обоюдный настрой Москвы и Хартума на дальнейшее развитие разнопланового российско-суданского взаимодействия, включая дальнейшее укрепление внешнеполитической координации и диверсификацию торгово-экономических связей.