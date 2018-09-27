Путин поздравил президента Туркменистана с Днем независимости республики

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову по случаю Дня независимости, высоко оценив социально-экономическое развитие республики, сообщила пресс-служба Кремля.

"Глава российского государства высоко оценил уверенное движение Туркменистана по пути социально-экономического развития, заслуженный авторитет страны в Центральноазиатском регионе и за его пределами", — говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что отношения двух стран основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения.

"Недавнее вступление в силу договора между РФ и Туркменистаном о стратегическом партнерстве открывает новые возможности для расширения плодотворных двусторонних связей на всех направлениях, что, несомненно, отвечает общим интересам двух стран, идет в русле укрепления региональной стабильности и безопасности", — подчеркнул президент России.