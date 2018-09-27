Путин поздравил президента Туркменистана с Днем независимости республики

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову по случаю Дня независимости, высоко оценив социально-экономическое развитие республики, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин подчеркнул, что отношения двух стран основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения.
"Недавнее вступление в силу договора между РФ и Туркменистаном о стратегическом партнерстве открывает новые возможности для расширения плодотворных двусторонних связей на всех направлениях, что, несомненно, отвечает общим интересам двух стран, идет в русле укрепления региональной стабильности и безопасности", — подчеркнул президент России.