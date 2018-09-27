Медведев рассказал о работе правительства над нацпроектами и программами

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Правительство выстраивает свою работу так, чтобы национальные проекты и программы дополняли друг друга для большего эффекта, иначе можно сколько угодно строить дома и школы, но работа теряет смысл, если к ним нет нормальных дорог, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ в четверг.

"Большинство национальных целей затрагивает смежные направления. Мы выстраиваем свою работу так, чтобы проекты и программы дополняли друг друга и, в конечном счете, давали больший эффект. Здесь понятно, о чем идет речь: можно сколько угодно долго и успешно строить дома и школы, но если к ним нет нормальных дорог, то эта работа в целом теряет смысл", — сказал Медведев.

Или, добавил премьер, пример цифровых технологий: они влияют на экономический рост, обеспечивают модернизацию промышленности, но в то же время "делают социальные услуги и образование, здравоохранение более качественными и доступными".