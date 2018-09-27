Губернатор Никитин отправил в отставку правительство Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен — РИА Новости. Нижегородский губернатор Глеб Никитин отправил в отставку правительство региона, сообщила пресс-служба главы области.

Никитин, победивший на прошедших 9 сентября губернаторских выборах в Нижегородской области, в среду вступил в должность.

"Двадцать седьмого сентября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отправил в отставку правительство региона, подписав распоряжение в соответствии с региональным законом "О правительстве Нижегородской области". До момента формирования нового состава правительства заместители губернатора и министры будут работать в статусе исполняющих обязанности", — говорится в сообщении пресс-службы.