Медведев рассказал об основных направлениях работы правительства

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Основные направления деятельности правительства (ОНДП) определят работу кабинета министров на ближайшие годы и будут влиять на жизнь страны, в основу документа положена трезвая оценка ситуации, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Вот этот документ, как его называют — ОНДП, определит на ближайшие годы всю нашу работу. В значительной степени это будет влиять на жизнь страны. Именно с таким пониманием ответственности мы подошли к его подготовке. В основе этого документа трезвая, в чем-то, может быть, даже жесткая оценка ситуации, но и не в меньшей степени, уверенность в наших силах",- сказал Медведев на заседании правительства в четверг.

Премьер подчеркнул, что финальная версия документа должна быть готова в ближайшие несколько дней.