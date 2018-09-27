Филягин сформировал предвыборный штаб в Хакасии

КРАСНОЯРСК, 27 сен — РИА Новости. Представитель "Справедливой России" Андрей Филягин, претендующий на пост главы Хакасии, сформировал предвыборный штаб, сообщил РИА Новости руководитель штаба Сергей Воейков.

"Штаб сформирован полноценный… Мы сейчас размещаем баннеры, расклейку, эфиры, ролики", — сказал Воейков.

По его словам, на следующей неделе ожидается приезд депутатов Госдумы от фракции "Справедливая Россия" для поддержки Филягина – Олега Шеина, Валерия Газзаева, Дмитрия Ионина, Олега Нилова и других. Он также отметил, что озвученная ранее позиция о намерении участвовать в выборах до конца не менялась. Ранее Филягин сообщил, что участвует в выборах с намерением победить.

Действующий глава Хакасии Виктор Зимин снялся со второго тура выборов. Кандидатом на кресло губернатора теперь стал выдвиженец от "Справедливой России" Филягин, занявший третье место в первом туре. Выборы назначены на 7 октября. Оппонентом Филягина выступает кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. В первом туре выборов 9 сентября Коновалов получил 44,81% голосов, Зимин — 32,42%, Филягин — 11,23%.