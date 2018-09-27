Госдума ввела дополнительные основания для запрета на въезд иностранцев

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который предусматривает возможный запрет въезда в РФ для иностранцев, если компетентный российский орган вынес решение о замораживании их средств или имущества в рамках законодательства о противодействии финансированию терроризма.

Документ вносит изменения в статью 26 "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", которая предусматривает возможность вынесения решения не разрешить въезд иностранному гражданину или лицу без гражданства в Россию.

Законом предлагается запретить въезд в РФ иностранному гражданину или лицу без гражданства в случае, если он участвует в деятельности организации, включенной в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Запрет на въезд также может быть применен в случае принятия межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества этого лица либо при наличии вступившего в законную силу решения суда о приостановлении операций по банковским счетам и других операций с денежными средствами или иным имуществом этого лица до отмены соответствующего решения.