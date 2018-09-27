Госдума приняла закон об изменении полномочий сотрудников Росгвардии

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон об изменении полномочий сотрудников Росгвардии, авторами которого выступили депутаты от "Единой России".

Закон наделяет сотрудников войск национальной гвардии правом транспортировки судов, а также орудий совершения административного правонарушения в соответствии с законодательством об административных правонарушениях.

Также новая норма предусматривает, что дела об административных правонарушениях по фактам нарушения правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета оружия и патронов к нему, взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий IV и V классов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, рассматриваются судьями, за исключением случаев, если дело о таком административном правонарушении возбуждено должностным лицом войск национальной гвардии РФ.

Закон, кроме того, исключает из компетенции Росгвардии полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях по фактам потребления (распития) алкогольной продукции в запрещенных местах, потребления наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах, появления в общественных местах в состоянии опьянения.

Инициатива также расширяет перечень административных правонарушений, по которым военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии РФ вправе доставлять людей, которые совершили правонарушение, в правоохранительные органы для дальнейших процедур.