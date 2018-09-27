Госдума приняла закон об изменении полномочий сотрудников Росгвардии

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон об изменении полномочий сотрудников Росгвардии, авторами которого выступили депутаты от "Единой России".
Также новая норма предусматривает, что дела об административных правонарушениях по фактам нарушения правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета оружия и патронов к нему, взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий IV и V классов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, рассматриваются судьями, за исключением случаев, если дело о таком административном правонарушении возбуждено должностным лицом войск национальной гвардии РФ.
Инициатива также расширяет перечень административных правонарушений, по которым военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии РФ вправе доставлять людей, которые совершили правонарушение, в правоохранительные органы для дальнейших процедур.