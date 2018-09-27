Медведев заявил, что будет контролировать реализацию нацпроектов

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что будет контролировать реализацию национальных проектов, первое совещание на эту тему пройдет в начале марта 2019 года.

"Для того, чтобы жестче увязать национальные проекты и другие направления деятельности с целями развития, будут сформированы модели их выполнения с показателями, отчеты о достижении которых я буду рассматривать не реже двух раз в год. Первое такое мероприятие мы запланируем на начало марта, где будем подводить итоги работы в 2018 году", — сказал Медведев в ходе заседания правительства.

По его мнению, такая практика позволит максимально эффективно использовать выделяемые средства, а эти средства значительные.