Айсен Николаев вступил в должность главы Якутии

ЯКУТСК, 27 сен — РИА Новости. Айсен Николаев, одержавший победу на досрочных выборах главы Якутии, вступил в должность.

В ходе церемонии инаугурации Николаев произнес текст присяги на якутском и русском языках. "Клянусь своей честью и достоинством, что буду добросовестно исполнять обязанности главы Республики Саха (Якутия), соблюдать Конституцию РФ и федеральные законы, Конституцию и законы Республики Саха (Якутия), защищать государственный национальный статус республики и интересы ее многонационального народа", — сказал он.

Председатель центральной избирательной комиссии региона Алексей Ефимов вручил Николаеву удостоверение об избрании главой Якутии. Также Николаев получил церемониальный знак главы республики.

По итогам досрочных выборов главы республики Николаев одержал уверенную победу, получив 71,4% голосов избирателей.