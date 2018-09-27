Глава департамента Минкультуры Малышев покинул свой пост

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ Андрей Малышев уволился по собственному желанию, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ведомства.

Ранее на портале РБК появилась информация о том, что Малышев объяснил свой уход расхождением во взглядах с руководством Союза театральных деятелей, которое не одобряет предлагаемые министерством реформы в театральной сфере.

"Андрей Малышев действительно написал заявление об уходе по собственному желанию с должности руководителя департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что вопрос о назначении и.о. на место Малышева в данный момент решается.