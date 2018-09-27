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Володин призвал Госдуму изучить вопросы, связанные с госпрограммами

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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фотоПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал профильные думские комитеты изучить вопросы, связанные с госпрограммами, и дать им оценку.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Он обратил внимание, что при обсуждении отчета об исполнении федерального бюджета за 2017 год прозвучала критика. "Но для чистоты отношений мы должны быть критичны и к себе, 40 госпрограмм, наши профильные комитеты внимание их исполнению не уделяют. Один комитет по бюджету и налогам занимается этим вопросом", — заявил спикер на пленарном заседании ГД.

"А что касается наших коллег из комитетов по здравоохранению, образованию, культуре и социальной политике, дальше могу перечислять, огромная просьба, изменить отношение к вопросу рассмотрения бюджета на следующий год и также к вопросу рассмотрения исполнения федерального бюджета за прошедший год", — добавил Володин.

По его словам, очень многое зависит от профильных комитетов, если они начнут детальную работу по реализации госпрограмм. "И было бы, конечно правильным, чтобы комитеты проводили анализ, что эффективно выполняется, а что нет", — считает председатель Госдумы.

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© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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"Поэтому, коллеги, хотел бы предложить, чтобы этот новый подход уже был реализован в текущем году", — сказал он, напомнив, что до 1 октября должен быть внесен проект федерального бюджета на 2019-2021 годы. "Важно, чтобы наши профильные комитеты изучили вопросы, связанные с госпрограммами и дали оценку", — подчеркнул Володин, заметив, что в этом плане глава Минфина Антон Силуанов всегда за конструктивный диалог. "И Минфин вместе со всем коллективом всегда плечо подставит. И мы с вами, действительно, можем многое совместно сделать на конкретный результат. Поэтому хотелось бы призвать вас к такой работе", — резюмировал спикер Госдумы.

"У нас сейчас, кроме госпрограмм, еще национальные проекты, их 12, и было бы, конечно, правильно, чтобы комитеты проводили анализ: что эффективно выполняется, а что нет", — считает председатель Госдумы.

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