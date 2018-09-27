Экс-губернатор Астраханской области оценил работу своей команды

АСТРАХАНЬ, 27 сен – РИА Новости, Светлана Самсонова. Бывший губернатор Астраханской области Александр Жилкин, который в среду подал в отставку, положительно оценил работу своей команды и местного парламента.

Президент РФ Владимир Путин назначил Сергея Морозова временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области после того, как Жилкин, занимавший этот пост с 2004 года, подал в отставку. Морозов до этого занимал должность заместителя руководителя Федеральной таможенной службы России, а раньше был помощником министра обороны РФ.

Жилкин сообщил на пресс-конференции, что благодарен своей команде и думе Астраханской области за работу.

"Работу правительства региона оцениваю положительно, и хочу сказать, что они сделали максимально возможное, когда из региональной казны стало уходить 25% доходной части в федеральный бюджет и вырос внутренний долг области. Это был тяжелейший период с 2014 года, но мы вышли. В прошлом году уже был сбалансированный бюджет, мы все обязательства, все указы в социальной сфере исполнили. В этом году бюджет профицитный", — сказал Жилкин журналистам и поблагодарил свою команду и облдуму за работу.