Экс-губернатор Жилкин пожелал врио главы региона "стать астраханцем"

АСТРАХАНЬ, 27 сен – РИА Новости, Светлана Самсонова. Александр Жилкин, который в среду покинул пост губернатора Астраханской области, пожелал новому врио главы региона Сергею Морозову стать астраханцем, чтобы лучше понять проблемы и тенденции развития региона.

Ранее Жилкин сообщил журналистам, что планирует встретиться с Морозовым и обсудить с ним ключевые проекты и программы развития региона.

"Я пожелаю ему стать астраханцем: без менталитета нашего территориального очень сложно любому человеку что-то планировать, делать. Любые действия должны идти в соответствии с традициями, историей, обычаями, религией. Иначе может быть отрицательный эффект — ты что-то сделал, а это не синхронизируется. Это я доведу до коллеги, как основополагающий аргумент", — сказал Жилкин на пресс-конференции.

В среду президент РФ Владимир Путин назначил Морозова врио главы Астраханской области после того, как Жилкин, занимавший эту должность с 2004 года, покинул свой пост. Морозов до этого занимал должность заместителя руководителя Федеральной таможенной службы России, а раньше был помощником министра обороны Российской Федерации. Официальное представление нового врио Астраханской области состоится в пятницу.