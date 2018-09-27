Онищенко считает тревогу по поводу биологического оружия обоснованной

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Обеспокоенность главы МИД РФ Сергея Лаврова возможными провокациями с использованием биологического оружия вполне обоснована, вокруг границ РФ создан опасный потенциал, заявил бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

В своем выступлении на заседании Совета безопасности ООН в среду Лавров заявил, что текущее развитие событий дает основание полагать, что нельзя исключать ничего, в том числе и провокаций с использованием биологического оружия. По его мнению, Конвенция о запрещении бактериологического и токсинного оружия (КБТО) подвергается дополнительным испытаниям в связи с наращиванием военной медико-биологической деятельности, в том числе на постсоветском пространстве. Лавров напомнил, что Россия не раз предлагала согласовать механизм верификации соблюдения КБТО всеми ее участниками, но США жестко блокировали это предложение и в итоге "похоронили" его окончательно. Министр назвал такую позицию Вашингтона желанием "сохранить свободу рук".

"Сохранить свободу рук — значит, что американцы, присвоив себе механизм, который разработан, сейчас сами решают, кто виноват…. Впервые прозвучало: "Призываем отказаться от милитаризации здравоохранения". Это новая терминология. Он, прежде всего, имел в виду лабораторию рядом с Тбилиси, там, где ведется основная работа военными микробиологами. Имитируется бурная деятельность со стороны якобы грузинских микробиологов с грубейшими нарушениями режима. Ничего там страшного нет, потому что они там реального ничего не делают, это просто работа на телекамеру. А вот то, что там делается в других сегментах, куда не допускают грузинских специалистов, там действительно готовится то, что нас сегодня беспокоит", — сказал Онищенко РИА Новости.

Депутат отметил тот потенциал, который "накапливается сегодня в лабораториях в Казахстане, в Грузии, сейчас на Украине". "Тревога о провокациях с биологическим оружием вполне обоснована, потому что тот потенциал, который создан вокруг наших границ, представляет чрезвычайные опасения с точки зрения возможности биологического терроризма. Поэтому нам нужно укреплять и наше здравоохранение, и санэпидемнадзор органы, и, конечно, ветеринарный надзор", — подчеркнул он.

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Р. Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.

В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиям.