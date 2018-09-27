Поправки в устав ПАСЕ о полномочиях делегаций недостаточны, заявили в МИД

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Проект поправок в устав ПАСЕ о возможности лишения полномочий национальных делегаций в организации недостаточны и имеют косметический характер, заявил РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
Как указал Келин, проект этого доклада будет рассматриваться на ближайшей сессии ПАСЕ 9-12 октября.
"Мы считаем, что эти положения, касающиеся возможности оспаривания полномочий парламентской делегации, должны быть полностью исключены из устава Совета Европы", — сказал Келин.
Как указал Келин, целый ряд высокопоставленных представителей Совета Европы избран без участия российских парламентариев. "В наших глазах они нелегитимны", — подчеркнул он.
На предстоящей в начале октября сессии ПАСЕ впервые будет обсуждаться тема, неоднократно выдвигавшаяся российской стороной с 2014 года — недопущение применения санкций против национальных делегаций. Представители России были лишены ряда полномочий (возможности голосовать, участвовать в мониторинговой деятельности Ассамблеи и участвовать в уставных органах ПАСЕ) на апрельской сессии 2014 года из-за позиции по Крыму. В следующем году ПАСЕ не только не отменила санкции, но и добавила к ним новые. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях, прекратила участие в заседаниях, а с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы.