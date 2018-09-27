Поправки в устав ПАСЕ о полномочиях делегаций недостаточны, заявили в МИД

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Проект поправок в устав ПАСЕ о возможности лишения полномочий национальных делегаций в организации недостаточны и имеют косметический характер, заявил РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

Ранее комиссия по регламенту ПАСЕ представила проект доклада, усложняющий процесс оспаривания полномочий национальных делегаций. Документ был обнародован после встречи в Санкт-Петербурге главы ПАСЕ Лилиан Мори Паскье и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. В ходе переговоров Матвиенко заявила, что у российской стороны назревает решение выйти из Совета Европы. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев рассказал, что Москва примет решение о членстве в Совете Европы, исходя из октябрьской сессии ПАСЕ.

Как указал Келин, проект этого доклада будет рассматриваться на ближайшей сессии ПАСЕ 9-12 октября.

"Мы считаем, что эти положения, касающиеся возможности оспаривания полномочий парламентской делегации, должны быть полностью исключены из устава Совета Европы", — сказал Келин.

"Поправки, которые были сделаны, имеют косметический характер, они недостаточные, можно назвать их полумерами, четверть-мерами, но их совершенно недостаточно для того, чтобы надежно гарантировать нормальную работу ПАСЕ и нормальную работу всех парламентариев в этих органах", — подчеркнул дипломат.

Как указал Келин, целый ряд высокопоставленных представителей Совета Европы избран без участия российских парламентариев. "В наших глазах они нелегитимны", — подчеркнул он.

На предстоящей в начале октября сессии ПАСЕ впервые будет обсуждаться тема, неоднократно выдвигавшаяся российской стороной с 2014 года — недопущение применения санкций против национальных делегаций. Представители России были лишены ряда полномочий (возможности голосовать, участвовать в мониторинговой деятельности Ассамблеи и участвовать в уставных органах ПАСЕ) на апрельской сессии 2014 года из-за позиции по Крыму. В следующем году ПАСЕ не только не отменила санкции, но и добавила к ним новые. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях, прекратила участие в заседаниях, а с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы.