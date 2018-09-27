Жилкин заявил о готовности помогать Морозову

АСТРАХАНЬ, 27 сен – РИА Новости, Светлана Самсонова. Экс-губернатор Астраханской области Александр Жилкин заявил, что долго отдыхать после трех губернаторских сроков не собирается и готов на первом этапе помогать новому главе региона Сергею Морозову.

В среду президент РФ Владимир Путин назначил Морозова врио главы Астраханской области после того, как Жилкин, занимавший эту должность с 2004 года, покинул свой пост. Морозов до этого занимал должность заместителя руководителя Федеральной таможенной службы России, а раньше был помощником министра обороны Российской Федерации. Официальное представление нового врио Астраханской области состоится в пятницу

Жилкин заявил журналистам, что после отставки он собирается немного отдохнуть, и надеется, что его опыт и образование пригодятся на новой работе. Также он отметил, что на первом этапе готов помочь новому врио губернатора области Морозову.

"Обязательно завтра встретимся (с Морозовым – ред.), расскажу обо всех проектах, программах, о наших отношениях с прикаспийскими государствами. Мы — единственный регион, который имеет такой уровень отношения с ними. И хотелось бы, чтобы мой коллега это поддерживал и развивал. Руководители этих стран будут внимательно смотреть на новое руководство области", — сообщил журналистам Жилкин.