Депутаты парламента Забайкалья избрали нового сенатора

КРАСНОЯРСК, 27 сен — РИА Новости. Первый вице-спикер законодательного собрания Забайкальского края Сергей Михайлов избран сенатором, он сменит на этом посту Степана Жирякова, сообщила в четверг пресс-служба регионального парламента.

"Первый вице-спикер регионального парламента, секретарь краевого отделения "Единой России" Сергей Михайлов сменит Степана Жирякова в Совете Федерации. За делегирование его кандидатуры на первом пленарном заседании сегодня проголосовал 31 депутат из 48 присутствующих, два бюллетеня были признаны недействительными", — говорится в сообщении.

В ЗС добавили, что Жиряков прошел в заксобрание по партийному списку, но отказался от мандата из-за перехода на другую работу.

Михайлов родился 22 мая 1965 года в Нерчинске Читинской области. С 1997 по 2008 годы возглавлял Нерчинский аграрный техникум. Он избирался депутатом Нерчинского районного совета двух созывов, заксобрания Забайкалья первого и второго созывов. В октябре 2013 года избран первым заместителем председателя регионального парламента.