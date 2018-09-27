Николаев прошел обряд благословения перед вступлением в должность

ЯКУТСК, 27 сен – РИА Новости. Айсен Николаев перед вступлением в должность главы Якутии прошел традиционный якутский обряд благословения – алгыс, церемония состоялась в местности Yс Хатын, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

"Знаменитый алгысчыт (благожелатель — ред.) Якутии Афанасий Федоров, произнеся священный алгыс, попросил у верхних божеств покровительства и благословения для нового Ил Дархана (главы республики — ред.), крепкого здоровья, сил, энергии и успеха в его работе во благо родной республики и сплочения народа", — отметили в пресс-службе.

Алгысчыт развел огонь, окропил землю кумысом и окурил Николаева дымом белой гривы коня и дерева для защиты от всех напастей в жизни.

По итогам досрочных выборов главы республики Николаев одержал уверенную победу, получив 71,4% голосов избирателей. Церемония его инаугурации состоится в четверг в государственном театре оперы и балета.