Николаев прошел обряд благословения перед вступлением в должность

ЯКУТСК, 27 сен – РИА Новости. Айсен Николаев перед вступлением в должность главы Якутии прошел традиционный якутский обряд благословения – алгыс, церемония состоялась в местности Yс Хатын, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.
Алгысчыт развел огонь, окропил землю кумысом и окурил Николаева дымом белой гривы коня и дерева для защиты от всех напастей в жизни.
По итогам досрочных выборов главы республики Николаев одержал уверенную победу, получив 71,4% голосов избирателей. Церемония его инаугурации состоится в четверг в государственном театре оперы и балета.