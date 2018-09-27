Представление врио главы Кабардино-Балкарии состоится в пятницу

Казбек Коков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 26 сентября 2018

Казбек Коков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 26 сентября 2018

НАЛЬЧИК, 27 сен – РИА Новости. Представление временно исполняющего обязанности главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова пройдет в пятницу в Нальчике, сообщили РИА Новости в администрации руководителя региона.

"Представление врио главы республики Кокова пройдет в пятницу в Доме правительства в Нальчике. Предполагается, что Кокова представит полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников", — сказал собеседник агентства.

В среду президент России Владимир Путин назначил Казбека Кокова из администрации главы государства временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии, прежнего руководителя республики, его однофамильца Юрия Кокова президент назначил заместителем секретаря Совета Безопасности РФ.