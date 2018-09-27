В России упразднили совет по русскому языку при правительстве

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об упразднении Совета по русскому языку при правительстве РФ, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

"Упразднить Совет по русскому языку при правительстве Российской Федерации… Министерству просвещения Российской Федерации представить в правительство предложения по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и организаций по государственной поддержке и развитию русского языка", — говорится в документе.