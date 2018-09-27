Депутаты астраханской облдумы настроились на взаимодействие с Морозовым

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Депутаты думы Астраханской области настроены на конструктивное взаимодействие с новым временно исполняющим обязанности губернатора Сергеем Морозовым, сообщил РИА Новости председатель облдумы Игорь Мартынов.
"Депутаты думы настроены на конструктивное взаимодействие с врио губернатора. Конечно, Сергею Петровичу сейчас непросто. И я готов честно и объективно поделиться с ним информацией, которую депутаты регулярно получают в ходе встреч с избирателями", — сказал Мартынов.
Кроме того, он считает необходимым рассказать врио губернатора о состоянии законодательной базы региона и планах работы облдумы на ближайшее время.