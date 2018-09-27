Кожемяко будет выгодно смотреться на фоне предшественника, считает эксперт

ВЛАДИВОСТОК, 27 сен — РИА Новости. Новый врио губернатора Приморья Олег Кожемяко умеет выступать публично и будет смотреться выгодно на фоне предшественника Андрея Тарасенко, считает политолог, директор Центра социальных инноваций "Черный куб" Юрий Коломейцев.

Президент России Владимир Путин в среду принял отставку врио главы Приморья Тарасенко и назначил на этот пост Кожемяко, возглавлявшего до этого Сахалинскую область.

"Эйфории от этого назначения не испытываю: трудностей, безусловно, не избежать. С другой стороны, Кожемяко умеет выступать публично и на фоне Тарасенко будет смотреться выгодно. Плюс у него здесь своя команда медийщиков, которые, скорее всего, очень монопольно займут эту нишу", — отметил эксперт.

"Работа Кожемяке предстоит напряженная. Сейчас ему необходимо консолидировать всех лидеров общественного мнения, которые "съедают" уже не первого губернатора в Приморье, весь бизнес и политические элиты, вдохновить приморцев на общую цель — развитие Приморского края и реальное повышение уровня жизни. У него в активе меньше трех месяцев", — добавил Коломейцев.

Избирком Приморья на прошлой неделе по рекомендации ЦИК России признал результаты выборов главы региона недействительными. Тарасенко, выдвинутый от "Единой России", заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке. Он отмечал, что исковые заявления готовы, а часть из них уже подана. Дата новых выборов в регионе пока не назначена, но, как ожидается, депутаты могут утвердить ее до середины октября.

По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса.