Кожемяко будет выгодно смотреться на фоне предшественника, считает эксперт

ВЛАДИВОСТОК, 27 сен — РИА Новости. Новый врио губернатора Приморья Олег Кожемяко умеет выступать публично и будет смотреться выгодно на фоне предшественника Андрея Тарасенко, считает политолог, директор Центра социальных инноваций "Черный куб" Юрий Коломейцев.
"Эйфории от этого назначения не испытываю: трудностей, безусловно, не избежать. С другой стороны, Кожемяко умеет выступать публично и на фоне Тарасенко будет смотреться выгодно. Плюс у него здесь своя команда медийщиков, которые, скорее всего, очень монопольно займут эту нишу", — отметил эксперт.
"Работа Кожемяке предстоит напряженная. Сейчас ему необходимо консолидировать всех лидеров общественного мнения, которые "съедают" уже не первого губернатора в Приморье, весь бизнес и политические элиты, вдохновить приморцев на общую цель — развитие Приморского края и реальное повышение уровня жизни. У него в активе меньше трех месяцев", — добавил Коломейцев.
По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса.