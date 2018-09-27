Отношения Москвы и Душанбе вышли на уровень партнерства, заявил Путин

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал организаторов и гостей историко-документальной выставки "Россия и Таджикистан: по пути дружбы и созидания", отметив новый уровень межгосударственных связей России и Таджикистана, сообщает пресс-служба Кремля в четверг.

"Сердечно приветствую вас по случаю открытия выставки "Россия и Таджикистан: по пути дружбы и созидания", посвященной истории отношений между нашими странами и народами. Столь масштабная экспозиция приурочена к знаменательной дате – 25-летию Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, подписание которого обеспечило условия для значительного расширения межгосударственных связей России и Таджикистана", — говорится в соответствующей телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент уточнил, что за прошедшие четверть века отношения между Москвой и Душанбе вышли на уровень союзничества и стратегического партнерства. Налажен содержательный двусторонний политический диалог, продуктивное торгово-экономическое, инвестиционное, научно-техническое, военное сотрудничество, отметил он. Развиваются многоплановые межрегиональные контакты, обмены в области науки, культуры, образования и просвещения, хорошую отдачу дает координация усилий в региональных и международных делах, в том числе в формате СНГ, ШОС, ОДКБ и других многосторонних структур, заметил глава государства.

"Уверен, что выставка станет заметным событием в культурной и общественной жизни обеих наших стран. Хотел бы от души поблагодарить всех, кто принял участие в ее подготовке и организации, а посетителям экспозиции пожелать ярких, незабываемых впечатлений", — добавил Путин.