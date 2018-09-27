Спикер астраханской думы рассказал о главной задаче врио губернатора

АСТРАХАНЬ, 27 сен – РИА Новости, Светлана Самсонова. Спикер Астраханской областной думы Игорь Мартынов считает, что главная задача, которая стоит перед врио губернатора Сергеем Морозовым, – социально-экономическое развитие региона, в первую очередь, добиться справедливого распределения налоговых сборов между областью и федеральным центром.

Как сообщил Морозов РИА Новости, главной болевой точкой региона является несправедливое распределение налоговых сборов между федеральным и областным бюджетами.

"Если раньше пропорция была 50 на 50, то сегодня только 30% налоговых сборов остается на территории, а 70 уходит в федеральный центр. И этих средств явно недостаточно для дальнейшего социально-экономического развития региона. Поэтому, надеюсь, врио будет отстаивать интересы региона в этом плане", — сообщил РИА Новости Мартынов.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин назначил Сергея Морозова временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области. Морозов до этого занимал должность заместителя руководителя Федеральной таможенной службы России, а раньше был помощником министра обороны Российской Федерации.

Бывший глава Астраханской области Александр Жилкин был избран на пост губернатора в декабре 2004 года, 26 сентября 2018 года он подал в отставку.