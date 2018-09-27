Путин прибыл в Баку, где встретится с Алиевым

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Баку, где он выступит на пленарном заседании межрегионального форума двух стран и встретится со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Как сообщалось, до начала официальных мероприятий Путин и Алиев посетят финальный этап чемпионата мира по дзюдо в Баку. Глава российского государства планирует пообщаться со спортсменами из РФ. Позже лидеры двух стран выступят на пленарном заседании российско-азербайджанского межрегионального форума.