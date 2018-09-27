Представление врио главы Астраханской области состоится в пятницу

АСТРАХАНЬ, 27 сен – РИА Новости, Светлана Самсонова. Официальное представление нового врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова состоится в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Морозова временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области после того, как Александр Жилкин, занимавший эту должность с 2004 года, покинул свой пост. Морозов до этого занимал должность заместителя руководителя Федеральной таможенной службы России, а раньше был помощником министра обороны Российской Федерации.

"Официальное представление нового врио региона состоится завтра, 28 сентября", — сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Астраханской области.