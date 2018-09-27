Губернатор Приамурья огласит состав правительства в ближайшие две недели

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 сен — РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов, официально вступивший в должность в четверг, сообщил журналистам после церемонии инаугурации, что новый состав регионального правительства будет оглашен в ближайшие две недели.

"По кадровому составу процентов девяносто мы укомплектовались. Есть несколько позиций незакрытых, но там слишком сложные позиции, нужно подбирать людей. Я думаю, в ближайшие две недели я оглашу новый состав правительства. Он практически без изменений будет, мы достаточно плотно занимались в последнее время подбором кадров", — сказал Орлов.

Бывший руководитель Приамурья Александр Козлов стал главой Минвостокразвития. Президент России Владимир Путин назначил Василия Орлова временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области 30 мая, часть команды Козлова перешла в Минвостокразвития. В единый день голосования 9 сентября Орлов победил на выборах главы региона с результатом в 55,6% голосов.

Орлов уточнил, что в регионе сейчас не закрыта позиция зампреда правительства, курирующего строительство, ЖКХ и транспорт.

"Есть три министра на каждом направлении. Они справляются, но нужен человек, который может продвигать наши идеи на московском уровне, он должен обладать широким объемом компетенций, сложно найти, эта позиция не закрыта", — пояснил он.