Лавров на ГА ООН встретился с главой МИД Союза Коморских островов

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду на полях Генассамблеи ООН обсудил с министром иностранных дел, международного сотрудничества, по делам Франкофонии и коморской диаспоры за рубежом Союза Коморских Островов Мохамедом Эль-Амином Суэфом вопросы двухсторонних отношений, сообщает российское внешнеполитическое ведомства.

"В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по широкому кругу вопросов традиционно дружественных российско-коморских отношений, включая дальнейшее развитие политического диалога, укрепление взаимодействия в ООН и на других международных площадках", — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.