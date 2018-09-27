Лавров на полях ГА ООН встретился с главой Экваториальной Гвинеи

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду на полях Генеральной ассамблеи ООН обсудил с президентом Республики Экваториальная Гвинея (РЭГ) Теодором Обиангом Нгемой Мбасого вопросы развития двусторонних отношений, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-экватогвинейских отношений, включая активизацию политического диалога и наращивание взаимовыгодного партнерства в торгово-экономической и военно-технической сферах. При обсуждении международной проблематики основное внимание было уделено совместной работе в рамках ООН, в том числе в Совете Безопасности ООН, непостоянным членом которого в настоящее время является РЭГ", — говорится в сообщении МИД РФ.