В Благовещенске прошла инаугурация губернатора Приамурья Орлова

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 сен — РИА Новости. Победивший 9 сентября на выборах губернатора Амурской области единоросс Василий Орлов официально вступил в должность в четверг, инаугурация прошла в Амурском областном театре драмы, передает корреспондент РИА Новости.

Орлов победил на выборах с результатом в 55,6% голосов, экс-руководитель Приамурья Александр Козлов стал главой Минвостокразвития, президент РФ Владимир Путин назначил Орлова врио губернатора 30 мая.

Орлов после церемонии вступления в должность сказал журналистам, что ее специально сделали "максимально короткой".

"Нет времени особо праздновать, работать будем в текущем режиме, не почувствовал, что что-то изменилось", — сказал Орлов.

Говоря о планах на новой должности, губернатор Приамурья отметил, что строит их на срок полномочий, на пять лет.

"У нас, конечно, главный по масштабу это газоперерабатывающий, газохимический комплекс. В ближайшее время мы займемся берегоукреплением реки Амур, начнем стоить канатную дорогу (через реку Амур Благовещенск-Хэйхэ (КНР)). У нас завершается строительство автодорожного моста (российско-китайского через реку Амур), есть планы по строительству железнодорожного моста в Китай", — сказал Орлов.

Он добавил, что у него есть напутствия на этой должности и от президента РФ Владимира Путина.

"Есть (напутствия). Работать хорошо и честно", — сказал Орлов.

Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев передал во время инаугурации Орлову красную папку с поручениями.

"Все поручения, поручения президента Российской Федерации, поручения правительства по поводу развития области. Здесь строится 32 социальных объекта. Город Свободный нам надо развивать, там будут вокруг крупнейшие предприятия (Амурский ГПЗ), сегодня город не готов принять такое количество новых жителей, новых работников. Сельское хозяйство надо развивать, все это в этих поручениях есть", — сказал Трутнев журналистам.