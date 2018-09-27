Трутнев прокомментировал решение Кожемяко участвовать в выборах в Приморье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 сен — РИА Новости, Елена Тимошенко. Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев считает решение бывшего губернатора Сахалина Олега Кожемяко принять участие в выборах главы Приморского края "достаточно смелым", об этом он сказал журналистам после инаугурации избранного 9 сентября губернатора Приамурья Василия Орлова.

В среду пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин принял отставку временно исполняющего обязанности губернатора Приморья Андрея Тарасенко, назначил врио главы региона Олега Кожемяко. Кожемяко на встрече с президентом заявил о желании участвовать в выборах губернатора Приморского края.

"Что касается решения Олега Николаевича Кожемяко обратиться к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой разрешить ему принять участие в выборах, я с ним завтра увижусь, с Олегом Николаевичем. Думаю, что от него непосредственно узнаю корни этого решения. Ну могу одно сказать, что это решение достаточно для него смелое. Я бы так мягко выразился. Потому что на сегодняшний день он должен будет сложить полномочия (губернатора Сахалина — ред.), а вот как дальше его жизнь будет складываться, это будут решать граждане Приморья. Какое решение они примут, так дальше и будет Олег Николаевич жить", — сказал Трутнев журналистам.

Избирком Приморья на прошлой неделе по рекомендации ЦИК России признал результаты выборов главы региона недействительными. Бывший врио главы региона Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным это решение. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артеме и Находке. Он отмечал, что исковые заявления готовы, а часть из них уже подана. По словам заместителя полпреда президента РФ в ДФО Григория Куранова, новые выборы главы Приморья должны пройти 16 или 23 декабря.

По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса.