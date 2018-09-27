Трутнев прокомментировал решение Кожемяко участвовать в выборах в Приморье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 сен — РИА Новости, Елена Тимошенко. Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев считает решение бывшего губернатора Сахалина Олега Кожемяко принять участие в выборах главы Приморского края "достаточно смелым", об этом он сказал журналистам после инаугурации избранного 9 сентября губернатора Приамурья Василия Орлова.
"Что касается решения Олега Николаевича Кожемяко обратиться к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой разрешить ему принять участие в выборах, я с ним завтра увижусь, с Олегом Николаевичем. Думаю, что от него непосредственно узнаю корни этого решения. Ну могу одно сказать, что это решение достаточно для него смелое. Я бы так мягко выразился. Потому что на сегодняшний день он должен будет сложить полномочия (губернатора Сахалина — ред.), а вот как дальше его жизнь будет складываться, это будут решать граждане Приморья. Какое решение они примут, так дальше и будет Олег Николаевич жить", — сказал Трутнев журналистам.
По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса.