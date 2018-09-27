В Приморье в пятницу официально представят врио главы края Олега Кожемяко

ВЛАДИВОСТОК, 27 сен — РИА Новости. Официальное представление нового врио губернатора Приморья Олега Кожемяко состоится в пятницу, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы администрации края Елена Бурмистрова.

"Завтра в 10.00 (3.00 мск – ред.) в большом зале администрации Приморья представление нового врио губернатора Приморья", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, на представлении ожидается присутствие полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Президент России Владимир Путин в среду принял отставку Андрея Тарасенко, назначил врио главы региона Олега Кожемяко, возглавлявшего до этого Сахалинскую область.

Избирком Приморья на прошлой неделе по рекомендации ЦИК России признал результаты выборов главы региона недействительными. Бывший врио главы региона Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным это решение. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артеме и Находке. Он отмечал, что исковые заявления готовы, а часть из них уже подана. По словам заместителя полпреда президента РФ в ДФО Григория Куранова, новые выборы главы Приморья должны пройти 16 или 23 декабря.

По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса.