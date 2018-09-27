Названы возможные даты новых выборов главы Приморья

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сен — РИА Новости. Новые выборы главы Приморья должны пройти 16 или 23 декабря, сообщил журналистам в Южно-Сахалинске заместитель полпреда президента РФ в ДФО Григорий Куранов.

"По закону через три месяца новые выборы… 16 или 23 декабря. Очередные выборы, принимать участие может любой желающий", — сказал Куранов.

Избирком Приморья на прошлой неделе по рекомендации ЦИК России признал результаты выборов главы региона недействительными. Бывший врио главы региона Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным это решение. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке. Он отмечал, что исковые заявления готовы, а часть из них уже подана. Дата следующих выборов в регионе пока не назначена, но, как ожидается, депутаты могут утвердить ее до середины октября

По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса.

Президент России Владимир Путин в среду принял отставку Тарасенко, назначил врио главы региона Олега Кожемяко, возглавлявшего до этого Сахалинскую область.