В Приморье назвали неожиданностью назначение Кожемяко врио главы края

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сен – РИА Новости. Назначение Олега Кожемяко врио главы Приморского края стало неожиданностью, сообщила в четверг РИА Новости исполняющая обязанности главы Сахалинской области, премьер островного правительства Вера Щербина.

Президент России Владимир Путин в среду принял отставку врио главы Приморья Андрея Тарасенко и назначил на этот пост Олега Кожемяко, возглавлявшего до этого Сахалинскую область. Его место заняла председатель регионального правительства Вера Щербина.

"Назначение Олега Кожемяко врио главы Приморского края стало неожиданностью для нас. Говорю это откровенно", — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, ротация не скажется существенно на судьбе региона. "Я работала в четырех субъектах Дальнего Востока и могу сказать, что Сахалин – это субъект с огромными доходными возможностями, которым завидуют наши коллеги. Здесь есть огромный задел и финансовые ресурсы, поэтому все будет хорошо", — сказала в заключение Щербина.