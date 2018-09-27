Ищенко считает Кожемяко достойным противником на выборах главы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 27 сен — РИА Новости. Андрей Ищенко, который претендовал на пост главы Приморья, заявил, новый врио губернатора Олег Кожемяко мог бы стать ему достойным противником на выборах губернатора Приморья.
"Положительно, достойный противник. Есть с кем поучаствовать в достойной кампании. И победить", — ответил Ищенко на вопрос РИА Новости о возможном появлении Кожемяко в качестве соперника на предстоящих выборах.
Ищенко добавил, что хочет верить, что выборы будут честными.
Избирком Приморья на прошлой неделе по рекомендации ЦИК России признал результаты выборов главы региона недействительными. Бывший врио главы региона Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке. Он отмечал, что исковые заявления готовы, а часть из них уже подана. Дата следующих выборов в регионе пока не назначена, но, как ожидается, депутаты могут утвердить ее до середины октября.
Президент России Владимир Путин в среду принял отставку временно исполняющего обязанности губернатора Приморья Андрея Тарасенко, назначил врио главы региона Олега Кожемяко, возглавлявшего до этого Сахалинскую область.